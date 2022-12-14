Во время последнего обмена пленными Украина отдала России священника УПЦ (МП)
Из российского плена освободили американского гражданина
Мінреінтеграції України
В рамках состоявшегося сегодня обмена пленными в Россию поехал священник УПЦ (МП). По данным российских пропагандистских СМИ, речь идет о настоятеле православного храма Тихвинской иконы Божьей матери Лисичанска отец Андрей. В Украине его обвиняли в госизмене. В то же время, в Украину из плена вернулся гражданин США, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Гражданин США – это активист, который оставался в Херсоне, и был незаконно арестован оккупационными властями. Скажу, что не без помощи [священника] в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США в Украину и может вернуться домой", - приводит слова Юсова из телемарафона "Радио Свобода".
Ранее мы сообщали, что во время очередного обмена в Украину
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