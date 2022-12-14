Зеленский: За эту неделю мы имеем важный прогресс касательно поставок ПВО
Хороший намек от патриотического президента
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам вечером 14 декабря.
"Прежде всего хочу поблагодарить наших зенитчиков и Воздушные силы за отражение сегодня утром очередной атаки иранскими дронами. Небо Киевщины обороняет 96-я зенитная ракетная бригада Воздушных сил - я благодарю вас, ребята! В общей сложности было сбито 13 шахедов - это 13 спасенных объектов инфраструктуры, это спасены жизни за одно утро", - отметил Зеленский.
"Провел сегодня заседание Ставки. Говорили в том числе и о защите неба. Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы. За эту неделю мы имеем важный прогресс касательно ПВО, " – отметил президент.
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