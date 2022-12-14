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Суд конфисковал почти все имущество Януковича, но не Межгорье

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Бедные страусы

Суд конфисковал почти все имущество Януковича, но не Межгорье

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Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства экс-президента и приближенных к нему лиц.

Такая информация опубликована на сайте Высшего антикоррупционного суда.

При условной нейтральности, речь идет о беглом президенте Викторе Януковиче.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении бывшего президента и приближенных к нему лиц.

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Таким образом конфисковали:

  • Межигорье, в частности знаменитую Хонку;
  • гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;
  • квартиру на Оболонской набережной;
  • паркоместа;
  • 31 млн грн и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах;
  • 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника";
  • 537 культурных ценностей на 18,7 млн евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушка 19 века).

Кроме того, у Януковича конфисковали историко-культурные и материальные ценности, произведения искусства (картины, антикварная мебель и т.п.), на сумму более 18 миллионов 778 тысяч евро.

Как рассказала пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, решение суда касается 13 объектов движимого и недвижимого имущества, а также 537 пунктов историко-культурных элементов. По "Межигорью" планируется отдельное заседание суда.

"В перечне есть дом в Новых Петровцах, но не вся резиденция", – пояснила она.

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В статье: Виктор Янукович война с россией
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