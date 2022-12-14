Суд конфисковал почти все имущество Януковича, но не Межгорье
Бедные страусы
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Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства экс-президента и приближенных к нему лиц.
Такая информация опубликована на сайте Высшего антикоррупционного суда.
При условной нейтральности, речь идет о беглом президенте Викторе Януковиче.
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении бывшего президента и приближенных к нему лиц.
Таким образом конфисковали:
- Межигорье, в частности знаменитую Хонку;
- гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;
- квартиру на Оболонской набережной;
- паркоместа;
- 31 млн грн и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах;
- 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника";
- 537 культурных ценностей на 18,7 млн евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушка 19 века).
Кроме того, у Януковича конфисковали историко-культурные и материальные ценности, произведения искусства (картины, антикварная мебель и т.п.), на сумму более 18 миллионов 778 тысяч евро.
Как рассказала пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, решение суда касается 13 объектов движимого и недвижимого имущества, а также 537 пунктов историко-культурных элементов. По "Межигорью" планируется отдельное заседание суда.
"В перечне есть дом в Новых Петровцах, но не вся резиденция", – пояснила она.
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