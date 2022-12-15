Россияне наступают в Донецкой области, также активны на трех других направлениях - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 15 декабря, сообщает, что россияне ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. При этом они пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях.

На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

За минувшие сутки украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

В среду россияне нанесли 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также произвели 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

В ответ украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава противника и склад горюче-смазочных материалов.