Крупнейшее предприятие в Восточной Сибири. В Иркутской области произошел пожар на нефтезаводе

На крупнейшем предприятии в Восточной Сибири вспыхнул пожар, речь идет о нефтезаводе в российском городе Ангарске. Губернатор Иркутской области сообщил, что два человека погибли, также СМИ сообщили о двух раненых, около 5 человек были отправлены на лечение.

Площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли более сотни человек и 25 единиц техники. До начала пожара был зафиксирован взрыв на территории предприятия.