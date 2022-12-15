Крупнейшее предприятие в Восточной Сибири. В Иркутской области произошел пожар на нефтезаводе
Хлопок?
ура.ру
На крупнейшем предприятии в Восточной Сибири вспыхнул пожар, речь идет о нефтезаводе в российском городе Ангарске. Губернатор Иркутской области сообщил, что два человека погибли, также СМИ сообщили о двух раненых, около 5 человек были отправлены на лечение.
Площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли более сотни человек и 25 единиц техники. До начала пожара был зафиксирован взрыв на территории предприятия.
"Оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом. Его многие приняли за землетрясение. Сам пожар локализован. По информации МЧС, предварительная причина происшествия — загазованность систем технологической установки".
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