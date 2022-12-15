Польский Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма

Польский Сейм принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Туда внесли поправку, предложенную властной партией "Право и справедливость" о Смоленской катастрофе 2010 года. Об этом сообщает издание PAP.

Резолюция была одобрена большинством в 231 голос. В то же время 226 депутатов, включая оппозицию, участия в голосовании не принимали.

Как отмечается в документе, российская агрессия против Украины является "грубым нарушением" запрета Устава ООН на применение силы, а также "нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины". В Сейме подчеркнули, что "Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене".