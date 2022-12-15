Польский Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма
Правильное решение
PAP
Польский Сейм принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Туда внесли поправку, предложенную властной партией "Право и справедливость" о Смоленской катастрофе 2010 года. Об этом сообщает издание PAP.
Резолюция была одобрена большинством в 231 голос. В то же время 226 депутатов, включая оппозицию, участия в голосовании не принимали.
Как отмечается в документе, российская агрессия против Украины является "грубым нарушением" запрета Устава ООН на применение силы, а также "нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины". В Сейме подчеркнули, что "Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене".
Польський Сейм визнав РФ державою-спонсором тероризму. Вдячний нашим ???????? союзникам за це важливе рішення. Впевнений, це стане трендом серед багатьох інших країн.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 14, 2022
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