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Польский Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма

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Правильное решение

Польский Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма

PAP

Новина українською

Польский Сейм принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Туда внесли поправку, предложенную властной партией "Право и справедливость" о Смоленской катастрофе 2010 года. Об этом сообщает издание PAP.

Резолюция была одобрена большинством в 231 голос. В то же время 226 депутатов, включая оппозицию, участия в голосовании не принимали.

Как отмечается в документе, российская агрессия против Украины является "грубым нарушением" запрета Устава ООН на применение силы, а также "нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины". В Сейме подчеркнули, что "Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене".

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В статье: Террористы терроризм война с россией
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Источник:
pap.pl

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