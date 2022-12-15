СМИ: США собираются передать ВСУ умные бомбы, Запад рассматривает вариант поставки современной авиации

Соединенные Штаты планируют передать Украине комплекты зумных бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM). Они включают устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к разным видам оружия и самолетам. JDAM фактически может превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".

Администрация президента США планирует передать Украине передовое электронное оборудование, способное превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы". Об этом сообщает The Washington Post. С помощью "умных бомб" ВСУ с высокой степенью точности смогут бить по российским военным позициям.

В то же время союзники Украины на Западе обсуждают способы обеспечить ей "решающее преимущество" над российскими оккупационными силами и положить конец полномасштабной войне. Об этом сообщили собеседники Evening Standard. Один из источников издания предположил, что обсуждение может в конечном итоге привести к поставке Украине современных истребителей. В то же время, собеседники Evening Standard подчеркнули, что поддержка Украины все же будет ограничена, чтобы не спровоцировать более широкий конфликт с Россией.