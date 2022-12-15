СМИ: США собираются передать ВСУ умные бомбы, Запад рассматривает вариант поставки современной авиации
Представьте: бомба, которая умнее рашиста
WP
Соединенные Штаты планируют передать Украине комплекты зумных бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM). Они включают устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к разным видам оружия и самолетам. JDAM фактически может превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".
Администрация президента США планирует передать Украине передовое электронное оборудование, способное превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы". Об этом сообщает The Washington Post. С помощью "умных бомб" ВСУ с высокой степенью точности смогут бить по российским военным позициям.
В то же время союзники Украины на Западе обсуждают способы обеспечить ей "решающее преимущество" над российскими оккупационными силами и положить конец полномасштабной войне. Об этом сообщили собеседники Evening Standard. Один из источников издания предположил, что обсуждение может в конечном итоге привести к поставке Украине современных истребителей. В то же время, собеседники Evening Standard подчеркнули, что поддержка Украины все же будет ограничена, чтобы не спровоцировать более широкий конфликт с Россией.
Популярное сейчас
- Прогнозируемый финал. Франция - Марокко 2:0. Видео голов и обзор матча
- Аргентина и Франция встретятся в финале. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Аргентина и Франция сыграют в финале ЧМ-2022. Ранее они трижды встречались на Мундиалях
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО