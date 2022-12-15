Без Жезуса, но с Мудриком. Британская газета представила, как Арсенал мог бы начать вторую половину сезона
Ждем Михаила в Лондоне?
The Sun
Форвард "Арсенала" и сборной Бразилии Габриэл Жезус не поможет "канонирам" в начале второй части кампании-2022/23 из-за травмы колена, полученной на Мундиале. Британская газета The Sun взяла за факт трансфер вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал" и представила, как бы могла выглядеть команда Артеты после "перерыва" на чемпионат мира.
Эдди Нкетия может возглавить атаку "канониров" в отсутствие Жезуса, также в атаке может выйти левый крайний полузащитник Габриэл Мартинелли. Таким образом, The Sun видит Мудрика левым вингером, то есть, на своей позиции.
"Арсенал" – один из претендентов на 21-летнюю звезду сборной Украины, также сообщается, что лондонцы могут приобрести хавбека "Лестера" Юри Тилеманса.
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