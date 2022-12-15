Снова больше полутысячи. Генштаб о потерях армии РФ за 14 декабря

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за среду, 14 декабря. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 590 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери личного состава армии РФ составляют около 96 590 человек.

Также за среду было уничтожено 57 единиц военной техники. В частности, украинские воины сбили 27 беспилотников.

Потери россиян в технике: