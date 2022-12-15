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Снова больше полутысячи. Генштаб о потерях армии РФ за 14 декабря

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Настреляли в среду беспилотников

Снова больше полутысячи. Генштаб о потерях армии РФ за 14 декабря

фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за среду, 14 декабря. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 590 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери личного состава армии РФ составляют около 96 590 человек.

Также за среду было уничтожено 57 единиц военной техники. В частности, украинские воины сбили 27 беспилотников.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 2975 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5946 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 1943 (+12) ед,
  • РСЗО - 406 (+2) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1644 (+27),
  • крылатые ракеты – 592 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+1) ед,
  • специальная техника – 172 (+1).
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