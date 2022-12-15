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Известно, когда Пентагон может объявить о решении отправить в Украину системы ПВО Patriot

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Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target, сокращенно – Patriot

Известно, когда Пентагон может объявить о решении отправить в Украину системы ПВО Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Официальные лица в Пентагоне на условиях анонимности сообщили корреспонденту "Голоса Америки", что на этой неделе может быть объявлено решение об отправке в Украину систем противоракетной обороны Patriot.

В материале корреспондента Карлы Бабб отмечается, что эту информацию ей подтвердили два сотрудника оборонного ведомства. Она также цитирует военного аналитика Марка Монтгомери, отмечающего, что Patriot – чрезвычайно сложная и дорогая для эксплуатации система.

"Пэтриот" – американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзниц. Производится группой американских компаний во главе с "Рэйтеон". Комплекс создавался как универсальное средство ПВО позиционных районов войск на средних и больших высотах. Также должен был обеспечивать противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Читайте такжеCNN: США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину

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В статье: война с россией Patriot
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Источник:
golosameriki.com

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