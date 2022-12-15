Известно, когда Пентагон может объявить о решении отправить в Украину системы ПВО Patriot
Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target, сокращенно – Patriot
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальные лица в Пентагоне на условиях анонимности сообщили корреспонденту "Голоса Америки", что на этой неделе может быть объявлено решение об отправке в Украину систем противоракетной обороны Patriot.
В материале корреспондента Карлы Бабб отмечается, что эту информацию ей подтвердили два сотрудника оборонного ведомства. Она также цитирует военного аналитика Марка Монтгомери, отмечающего, что Patriot – чрезвычайно сложная и дорогая для эксплуатации система.
"Пэтриот" – американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзниц. Производится группой американских компаний во главе с "Рэйтеон". Комплекс создавался как универсальное средство ПВО позиционных районов войск на средних и больших высотах. Также должен был обеспечивать противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
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