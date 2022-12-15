Оккупанты нанесли удар по центру Херсона и обстреляли Никопольщину, есть жертвы и раненые
Россияне – нелюди
Фото из свободных источников
Враг снова ударил по центру города Херсона, об этом сообщил заместитель Председателя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко – снаряд упал в 100 метрах от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера. Есть информация о 2 погибших. На месте работают экстренные службы.
Ранее глава ОВА Янушевич сообщил, что за прошедшие сутки рашисты обстреляли Херсонскую область 86 раз. В результате обстрелов погибли три человека, среди которых – 8-летний ребенок.
С утра россияне уже несколько раз обстреляли Никопольщину. Попали своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой громадам. Ранены два человека. 66-летний мужчина в больнице, 67-летняя женщина лечится дома. В громадах изуродованы дома и линии электропередач.
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