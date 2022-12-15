Два лидера сборной Украины получили дипломы тренеров

Игрок "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко получил диплом тренера категории В. Такого успеха достиг и его партнер по национальной команды - опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

Они завершили учебу, которая была разделена на 3 сессии по 4 дня. Вместе с ними учились 28 тренеров, среди которых многие известные в прошлом футболисты: Виталий Мандзюк, Олег Голодюк, Руслан Фомин, Максим Малышев и другие. Обладателем тренерской лицензии стал и полузащитник ФК "Васт" Артем Чорний.

Во время учебы отдельное внимание было уделено методике обучения в возрасте до 16-17 лет. Диплом тренера этой категории позволяет работать в должности главного тренера команд Второй лиги и ассистентом в Первой лиге.

Стоит отметить, для того чтобы получить диплом уровня B, сначала нужно получить лицензию категории С.