Солдаты стран-членов НАТО исполнили англоязычную версию Щедрика

Бойцы контингента НАТО в Латвии спели "Carol of the bells" – англоязычную версию произведения украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Хоровое пение солдат НАТО было опубликовано в социальных сетях Североатлантического союза.

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Так, в Альянсе поздравили с праздниками, видео многонациональная группа солдат записала в заснеженном лесу Латвии. Ролик появился в Твиттере НАТО в среду, 14 декабря.

❄️ Season's greetings from all of us at NATO ????#WeAreNATO pic.twitter.com/cPqjeW7zLZ — NATO (@NATO) December 14, 2022

Напомним, в начале декабря "Щедрик" Николая Леонтовича снова прозвучал в концертном зале Карнеги-Холл, где 100 лет назад состоялась премьера этой композиции в Нью-Йорке. Особым сюрпризом мероприятия стали ведущие, а именно культовый американский режиссер и американская актриса украинского происхождения. Подробности – по ссылке ниже: