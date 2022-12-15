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Солдаты стран-членов НАТО исполнили англоязычную версию Щедрика

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В заснеженном лесу Латвии

Солдаты стран-членов НАТО исполнили англоязычную версию Щедрика

фото из свободных источников

Новина українською

Бойцы контингента НАТО в Латвии спели "Carol of the bells" – англоязычную версию произведения украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Хоровое пение солдат НАТО было опубликовано в социальных сетях Североатлантического союза.

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Так, в Альянсе поздравили с праздниками, видео многонациональная группа солдат записала в заснеженном лесу Латвии. Ролик появился в Твиттере НАТО в среду, 14 декабря.

Напомним, в начале декабря "Щедрик" Николая Леонтовича снова прозвучал в концертном зале Карнеги-Холл, где 100 лет назад состоялась премьера этой композиции в Нью-Йорке. Особым сюрпризом мероприятия стали ведущие, а именно культовый американский режиссер и американская актриса украинского происхождения. Подробности – по ссылке ниже:

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В статье: война с россией НАТО
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