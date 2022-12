Солдаты стран-членов НАТО исполнили англоязычную версию Щедрика

Бойцы контингента НАТО в Латвии спели "Carol of the bells" – англоязычную версию произведения украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Хоровое пение солдат НАТО было опубликовано в социальных сетях Североатлантического союза.

Так, в Альянсе поздравили с праздниками, видео многонациональная группа солдат записала в заснеженном лесу Латвии. Ролик появился в Твиттере НАТО в среду, 14 декабря.

❄️ Season's greetings from all of us at NATO ????#WeAreNATO pic.twitter.com/cPqjeW7zLZ