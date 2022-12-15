Солдаты стран-членов НАТО исполнили англоязычную версию Щедрика
В заснеженном лесу Латвии
фото из свободных источников
Бойцы контингента НАТО в Латвии спели "Carol of the bells" – англоязычную версию произведения украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Хоровое пение солдат НАТО было опубликовано в социальных сетях Североатлантического союза.
Так, в Альянсе поздравили с праздниками, видео многонациональная группа солдат записала в заснеженном лесу Латвии. Ролик появился в Твиттере НАТО в среду, 14 декабря.
❄️ Season's greetings from all of us at NATO ????#WeAreNATO pic.twitter.com/cPqjeW7zLZ— NATO (@NATO) December 14, 2022
Напомним, в начале декабря "Щедрик" Николая Леонтовича снова прозвучал в концертном зале Карнеги-Холл, где 100 лет назад состоялась премьера этой композиции в Нью-Йорке. Особым сюрпризом мероприятия стали ведущие, а именно культовый американский режиссер и американская актриса украинского происхождения. Подробности – по ссылке ниже:
Популярное сейчас
- Известна сумма, которую Реал предложил Шахтеру за выкуп бразильского легионера
- 19-летний уроженец Львова перешел в канадский клуб
- Крупнейшее предприятие в Восточной Сибири. В Иркутской области произошел пожар на нефтезаводе
- Беларускі Гаюн: Первые подразделения ВС РБ выдвинулись из пунктов постоянной дислокации
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО