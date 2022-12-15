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Представитель Генштаба ВСУ – о возможном участии белорусов в войне и продвижении ВСУ на Донбассе

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Представитель Генштаба ВСУ – о возможном участии белорусов в войне и продвижении ВСУ на Донбассе

Генеральний штаб ЗСУ

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По имеющимся данным, в приграничных районах с Украиной Брестской области на прошлой неделе продолжался процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны. Во время проведения бесед кандидатам доказывают, что в случае проведения в стране военного положения, им будет выдано оружие и амуниция, а их основной задачей будет охрана и оборона громад в составе сформированных подразделений территориальной обороны.

В то же время палата представителей Беларуси одобрила законопроект о введении смертной казни за государственную измену для военнослужащих и представителей государственной власти. Не исключено, что такие действия Лукашенко являются одним из шагов в рамках подготовки к участию войны против Украины, отметил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Также на этой неделе противник перекинул на аэродром в Мачулищах истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также самолет дальнего РЛС-обнаружения А-50У. Он отметил, что это свидетельствует о наращивании возможности агрессора наносить авиационные удары по территории Украины. В то же время Громов подчеркнул, что на территории Беларуси нет необходимого для ведения сухопутных наступательных действий количества авиации россиян.

По его словам, оккупационные войска сосредоточили свои усилия на Донбассе, чтобы полностью захватить регион. Однако ВСУ продвинулись на востоке Украины. В ходе наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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