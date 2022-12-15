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Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов

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Рашисты – террористы

Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов

Херсонська ОДА

Новина українською

Продолжаются сильные обстрелы объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города Херсон. При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети, сообщил председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

Отметим, что днем 15 декабря враг снова ударил по центру города Херсон, снаряд упал в 100 метрах от здания Херсонской ОВА, атакованной вчера. Есть информация о 2 погибших. На месте работают экстренные службы.

Ранее глава ОВА Янушевич сообщил, что за прошедшие сутки рашисты обстреляли Херсонскую область 86 раз. В результате обстрелов погибли три человека, среди которых – 8-летний ребенок.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/khersonskaODA

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