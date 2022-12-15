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Европарламент проголосовал за признание Голодомора геноцидом украинского народа

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(2 голосов)

507 голосов "за"

Европарламент проголосовал за признание Голодомора геноцидом украинского народа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующая резолюция была принята большинством голосов: "за" проголосовали 507 депутатов, "против" – 12, "воздержались" – 17.

Принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

Украина призывает мир признать организованный режимом Сталина Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. На сегодняшний день это сделали 22 государства. 14 декабря решение о признании Голодомора геноцидом принял Сенат Чехии. Ирландия и Молдова вслед за Румынией в том числе сделали это. Также парламент Германии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

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В статье: война с россией
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Источник:
suspilne.media

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