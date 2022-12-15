Залужный – о командующем войсками РФ в Украине: Обычный командир времен Петра I – держиморда
В яблочко
Фото: facebook.com/CinCAFU / Автор невідомий
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал интервью изданию The Economist, что он думает о командующем российскими войсками в Украине Сергее Суровикине.
"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает".
"В украинской армии все иначе – иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50-60 лет. Держать порядок кулаками и бицепсами в Вооруженных Силах Украины не получается".
Популярное сейчас
- "Я сдержу свое слово". Луческу - о возможном возвращении в румынское Динамо
- Известна сумма, которую Реал предложил Шахтеру за выкуп бразильского легионера
- Без Жезуса, но с Мудриком. Британская газета представила, как Арсенал мог бы начать вторую половину сезона
- ВИДЕО, как украинский экипаж не оставил шансов оккупантам в танковой дуэли
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО