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Залужный – о командующем войсками РФ в Украине: Обычный командир времен Петра I – держиморда

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В яблочко

Залужный – о командующем войсками РФ в Украине: Обычный командир времен Петра I – держиморда

Фото: facebook.com/CinCAFU / Автор невідомий

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал интервью изданию The Economist, что он думает о командующем российскими войсками в Украине Сергее Суровикине.

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает".

"В украинской армии все иначе – иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50-60 лет. Держать порядок кулаками и бицепсами в Вооруженных Силах Украины не получается".

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В статье: война с россией Валерий Залужный сергей суровикин
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Источник:
economist.com

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
15.12.2022 в 14:58
Але добре, що Залужний не недооцінює цього покидька. Він у них один з найрозумніших і, на жаль, домігся певної стабілізації лінії фронту. Замочити б його. Партизани, з’ясуйте, де він ховається.
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