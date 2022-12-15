  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Не сомневаюсь, что у россиян будет еще одно наступление на Киев, - Залужный
В тренде

Не сомневаюсь, что у россиян будет еще одно наступление на Киев, - Залужный

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

"Неправда, что их проблемы настолько страшны, что россияне не будут воевать"

Не сомневаюсь, что у россиян будет еще одно наступление на Киев, - Залужный

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины считает, что российская мобилизация сработала. Об этом он сообщил в интервью изданию Economist.

"Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько страшны, что россияне не будут воевать. Будут. Царь говорит им идти на войну, и они идут на войну.

Я изучил историю двух чеченских войн – было то же самое. Они могут быть не так хорошо оснащены, но они все еще представляют для нас проблему.

Мы считаем, что у них есть резерв 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тысяч свежих войск. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одно наступление на Киев", – отметил Залужный.

Читайте такжеЗалужный – о командующем войсками РФ в Украине: Обычный командир времен Петра I – держиморда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Валерий Залужный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде