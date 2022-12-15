Не сомневаюсь, что у россиян будет еще одно наступление на Киев, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины считает, что российская мобилизация сработала. Об этом он сообщил в интервью изданию Economist.

"Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько страшны, что россияне не будут воевать. Будут. Царь говорит им идти на войну, и они идут на войну.

Я изучил историю двух чеченских войн – было то же самое. Они могут быть не так хорошо оснащены, но они все еще представляют для нас проблему.

Мы считаем, что у них есть резерв 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тысяч свежих войск. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одно наступление на Киев", – отметил Залужный.