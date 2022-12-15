Залужный: Самое важное – накопление ресурсов для более тяжелых сражений, которые могут начаться в 2023

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о трех стратегических задачах, которые сейчас стоят перед украинским войском. В интервью изданию The Economist генерал анонсировал новое наступление россиян в начале следующего года.

"Мы уже поняли с помощью ряда операций, что главное - не бояться этого врага. С ним можно бороться, с ним надо бороться сегодня, здесь и сейчас. И никоим образом это не следует откладывать до завтра, потому что будут проблемы. Для этого вам нужны ресурсы Так же, как и россияне, когда мы что-то планируем, мы должны иметь ресурсы для этого, если ваша позиция правильна и вы принимаете правильные решения, вы можете ожидать правильного результата.

Россияне давно собирают свои ресурсы. По моим подсчетам, пожалуй, три с половиной-четыре года они интенсивно их наращивали: личный состав, снаряжение, боеприпасы. Я думаю, что они собрали ресурсов на три месяца, чтобы достичь своих целей. Тот факт, что они исчерпали их и израсходовали свой потенциал, не достигнув практически никакого результата, свидетельствует о том, что их позиция была выбрана неправильно. Теперь им придется еще раз подумать о том, как выйти из сложившейся ситуации.

Они хотели взять Киев. В военном плане это было правильное решение – самый простой способ достичь своей цели. Я бы поступил так же. Я хорошо знаю Герасимова [главу российских вооруженных сил], конечно, не лично. Выхода для него не было. Он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить все оставшиеся у него ресурсы. На сегодняшний день ситуация на Донбассе непростая. Но стратегически это не выигрышная ситуация для русской армии.

Поэтому, скорее всего, они ищут способы прекратить [войну] и получить паузу любыми способами: обстрелы гражданских лиц, оставляя наших жен и детей замерзнуть. Они необходимы для одной простой цели: им нужно время для сбора ресурсов и создания нового потенциала, чтобы они могли продолжать выполнять свои цели.

Но они работают над другой задачей параллельно, делают все возможное, чтобы не позволить нам перегруппироваться и ударить самим. Вот почему вы видите битвы вдоль линии фронта в 1500 км. В некоторых местах более интенсивно, в некоторых местах менее интенсивно, но они ограничивают наши войска, чтобы не позволить нам перегруппироваться. То, что они сейчас тяжело сражаются, конечно, очень плохо. Но это не решение стратегической проблемы. Они просто изнашивают вооруженные силы Украины.

Вот почему, как и во время второй мировой войны, я не сомневаюсь, вероятнее всего, что где-то за Уралом они готовят новые ресурсы. Они готовятся на 100%.

Готовят боеприпасы, не очень хорошего качества, но все же. Это не будут те же ресурсы, как это могло быть за два года до этого. Они будут паршивого качества, и боевой потенциал будет очень-очень низким. Даже если он [Путин] мобилизует в армию более миллиона человек, чтобы забросать телами, как это делал Жуков [советский командующий во время Второй мировой войны], это не принесет желаемый результат все равно.

Следовательно, следующая проблема, которую мы имеем – это, прежде всего, держать линию обороны и не потерять больше земель. Это важно. Потому что я знаю, что освободить землю в 10-15 раз труднее, чем отойти от нее. Поэтому наша задача сейчас – держаться. Наша задача – очень четко следить за помощью наших партнеров, что там происходит, где они готовятся. Это наша стратегическая задача.

Наша вторая стратегическая задача – подготовиться к той войне, которая может вспыхнуть в феврале. Уметь вести войну со свежими силами и резервами. Все наши войска сейчас завязаны в битвах, они кровоточат. Они кровоточат и держатся вместе исключительно смелостью, героизмом и способностью своих командиров держать ситуацию под контролем.

Вторая, очень важная стратегическая задача для нас – создать резервы и подготовиться к той войне, которая может начаться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января. Это может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси, я тоже не исключаю южного направления.

Мы сделали все расчеты – сколько танков, артиллерии нам нужно и так далее, и так далее. На этом сейчас нужно сосредоточиться каждому. Пусть солдаты в окопах простят меня, но самое важное сейчас - сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых сражений, которые могут начаться в следующем году. Я поговорю с Милли [лучшим солдатом Америки] об этом позже сегодня.

Я скажу ему сколько это стоит, сколько это стоит. Если мы этого не получим, мы, конечно, будем сражаться до конца. Но, как сказал актер в кино: "Я не отвечаю за последствия". Последствия не сложно предсказать. Это то, что мы должны делать.

Для нас также есть третья, очень важная задача, третья стратегическая задача, которая, к сожалению, связана с первой (удержанием линии обороны и позиций) и со второй (накопление ресурсов). Это противоракетная оборона и противовоздушная оборона. По моему личному мнению, я не энергетический эксперт, но мне кажется, мы на грани. Мы балансируем по тонкой линии. И если [электросистема] будет уничтожена... В это время жены и дети солдат начинают замерзать. И такой сценарий возможен. Какое настроение будет у бойцов, вы можете себе представить? Без воды, света и тепла мы можем говорить о подготовке резервов для продолжения боев?", - сказал Залужный.