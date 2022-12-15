Министр обороны Украины анонсировал новое наступление России в начале следующего года

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что в начале 2023 Россия начнет новое масштабное наступление. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

"Вторая часть мобилизации, около 150 тысяч военных, начала свои учебные курсы в разных лагерях. [Призывникам] требуется минимум три месяца для подготовки. Это означает, что они пытаются начать следующую волну наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план", - сказал Резников.