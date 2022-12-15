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Министр обороны Украины анонсировал новое наступление России в начале следующего года

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Вероятно, в феврале

Министр обороны Украины анонсировал новое наступление России в начале следующего года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что в начале 2023 Россия начнет новое масштабное наступление. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

"Вторая часть мобилизации, около 150 тысяч военных, начала свои учебные курсы в разных лагерях.

[Призывникам] требуется минимум три месяца для подготовки. Это означает, что они пытаются начать следующую волну наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план", - сказал Резников.

Ранее почти идентичное мнение высказывал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отмечал, что сейчас для Украины важно накапливать ресурсы для более тяжелых сражений, которые могут начаться в начале следующего года.

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В статье: Алексей Резников
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