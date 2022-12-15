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Залужный: Россиян нужно убивать. Просто убивать. И мы это делаем

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С врагом, пришедшим на нашу землю, иначе обращаться нельзя

Залужный: Россиян нужно убивать. Просто убивать. И мы это делаем

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UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью изданию The Economist подчеркнул, что война для него началась еще в 2014-м году. Но сейчас приобрела гораздо более широкий масштаб.

И что весь опыт, полученный за время этого долгого противостояния, подчеркивает только одно: с россиянами нельзя договориться, их, тех, кто пришел на украинскую землю, можно только убивать:

"Все, что мы делали, когда началась масштабная агрессия, — это реализовывали не только знания, которые мы уже имели в 2014-м году, но и навыки и опыт, которые мы получили с тех пор. И самый важный опыт, который мы имели и который мы практикуем почти как религию, это то, что россиян и любых других врагов нужно убивать, просто убивать, и главное, мы не должны бояться этого делать. И это то, что мы делаем".

Добавим, что также Валерий Залужный рассказал, что самое важное для Украины на 2023-й год в контексте войны с Россией.

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В статье: война с россией
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Источник:
The Economist

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