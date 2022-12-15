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Россия массировано обстреляла энергообъект ДТЭК. Его отключили

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В результате обстрела серьезно повреждено оборудование

Россия массировано обстреляла энергообъект ДТЭК. Его отключили

ДТЭК

Новина українською

В четверг, 15 декабря, российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетическому объекту ДТЭК. Из-за атаки его отключили.

Об этом сообщает ДТЭК В Telegram.

"Сегодня, 15 декабря, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование", - отмечают в компании.

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Там детализируют, что предприятие было полностью отключено от энергосистемы. Его остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе.

В ДТЭК добавляют, что энергетики уже приступили к восстановлению.

При этом компания не уточняют, в каком именно регионе произошел обстрел.

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В статье: война с россией
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