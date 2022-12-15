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Зеленский: Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют

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Вечернее видеообращение президента

Зеленский: Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют

Зеленский Телеграм-канал

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил со своим традиционным видеообращением. Глава государства рассказал о том, как оккупанты и дальше пытаются штурмовать некоторые направления фронта, а также об их злобных намерениях и дальше терроризировать мирное население.

"Только с начала этих суток Россия уже более 16-ти раз обстреляла Херсон! Только за один день! Снова обстреливались общины Харьковской области. На Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, которые можно использовать для любой обороны", - сказал глава государства.

Зеленский продолжил:

"Единственный путь, как это прекратить, – это теснить шаг за шагом российских террористов с украинской земли. Это искать новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу, и всех российских чиновников и пропагандистов – привлечь к ответственности за все то, что они делают, делают против Украины и против свободы как таковой.

Спасибо каждому и каждой, кто воюет и работает для Украины! Благодарю всех, кто держит фронт на Донбассе, на юге, кто держит границу, кто защищает наше небо и наших людей", - говорится в сообщении.

Смотрите полное видеообращение президента Украины.

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В статье: война с россией
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