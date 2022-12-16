Отставка тренера сборной Португалии, Реал подписал бразильского вундеркинда. Главные новости за 15 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 8 декабря

Сборная Португалии объявила об уходе Фернанду Сантуша с должности главного тренера. 68-летний Сантуш проработал в сборной восемь лет. Под его руководством Португалии выиграла Евро-2016 и Лигу Наций в 2019-м. На ЧМ-2022 Португалия вылетела в четвертьфинале от сборной Марокко. Среди претендентов на вакантную должность называются Жозе Моуриньо и тренер сборной U-21 Руи Жорже.

Мадридский "Реал" официально сообщил о трансфере бразильского нападающего Эндрика. 16-летний форвард присоединится к “Реалу” летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. Marca информирует, что “Палмейрас” получит за Эндрика 35 млн евро, еще 25 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. “Реал” выиграл борьбу за футболиста у “Барселоны”, “Челси” и “Пари Сен-Жермен”.

Польский арбитр Шимон Марчиняк назначен главным рефери финала Чемпионата мира-2022. 41-летний Марчиняк проработал на двух матчах Мундиаля: Франция – Дания в групповом раунде и Аргентина – Австралия в 1/8. Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, 17:00 по киевскому времени.

Мадридский "Реал" близок к тому, чтобы выкупить контракт правого защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, сообщает Marca. Решение еще не принято окончательно, но сделка близка к реализации. Действующий чемпион Испании готов заплатить "горнякам" 10 миллионов евро. 18-летний бразилец убедил руководство клуба хорошей игрой за "Кастилью" в нынешнем сезоне.

Форвард французского "ПСЖ" Неймар в течение следующих нескольких месяцев не будет выступать за сборную Бразилии, информирует L’Equipe. 30-летний футболист решил взять паузу, но планирует вернуться в команду перед важными матчами. После поражения от Хорватии на Чемпионате мира Неймар сказал, не знает, планирует ли он еще играть в составе бразильской команды.