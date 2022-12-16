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Отражено более 20 атак за сутки. Россияне прут на востоке и массово применяют РСЗО

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Из сводки Генштаба

Отражено более 20 атак за сутки. Россияне прут на востоке и массово применяют РСЗО

Українські війська стримують ворога, фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 16 декабря, сообщает, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 21 населенного пункта.

Враг пытался наступать возле Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Краснопоповки и Белогоровки Луганской области, а также возле Григоровки, Выемки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Клищиивки, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Александрополя, Новобахмутовки, Невельского, Марьинки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области.

Также россияне нанесли в течение четверга 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых - по гражданским объектам города Харькова. Враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам, есть погибшие среди мирного населения. По всем направлениям россияне ведут обстрелы из танков и минометов.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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