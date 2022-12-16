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Генштаб уточнил последствия удара по россиянам в Токмаке - работают крематории

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Украинская артиллерия насыпает врагу

Генштаб уточнил последствия удара по россиянам в Токмаке - работают крематории

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в четверг, 15 декабря авиация Сил обороны Украины нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Также были сбиты два российских БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава армии РФ, 6 артиллерийских позиций, 2 склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов.

В то же время Генштаб уточняет, что 14 декабря, в районе населённого пункта Токмак Запорожской области, Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в Токмаке.

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В статье: война с россией
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