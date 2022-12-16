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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях

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Не пренебрегайте правилами двух стен, а лучше пройдите в укрытие

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

С самого утра, 16 декабря, воздушная тревога начала распространяться по городам и областям Украины.

В Офисе Президента Украины призывают не игнорировать сигнал тревоги и находиться в укрытиях.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о запуске первых ракет россиян.

По состоянию на 08:25 по киевскому времени сирена раздается во всех областях Украины, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской.

Обновлено. В 08:37 тревога стала звучать по всей территории Украины.

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В статье: война с россией Воздушная тревога сирена
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