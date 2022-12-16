ЕС согласовал предоставление Украине 18 млрд евро. Также важное решение было принято в Сенате США
Спасибо партнерам
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Европейский союз согласовал предоставление Украине 18 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи. Сумма будет передана Европейским Союзом Украине в течение 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году, частями и как кредиты по льготным условиям выплаты.
The EU is at the forefront of support to its neighbour, as it should be, and will remain so.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2022
We have supported Ukraine financially with €19.7 billion.
Thanks to @EU2022_CZ, our proposal for an additional €18 billion for next year has been adopted today https://t.co/yvl9gH3jzI
На саммите Европейского Союза было принято решение нарастить военную поддержку Украины, в частности путем передачи средств противовоздушной обороны и предоставления дополнительных возможностей для разминирования территорий.
В то же время Верхняя палата Конгресса США приняла законопроект по оборонному бюджету страны на 2023 финансовый год. В нем предусмотрено усиление мер по сдерживанию РФ в Европе. Законопроект содержит статьи с военной помощью другим странам. В частности, $800 миллионов предназначены Украине.
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