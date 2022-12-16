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ЕС согласовал предоставление Украине 18 млрд евро. Также важное решение было принято в Сенате США

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ЕС согласовал предоставление Украине 18 млрд евро. Также важное решение было принято в Сенате США

GettyImages-

Новина українською

Европейский союз согласовал предоставление Украине 18 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи. Сумма будет передана Европейским Союзом Украине в течение 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году, частями и как кредиты по льготным условиям выплаты.

На саммите Европейского Союза было принято решение нарастить военную поддержку Украины, в частности путем передачи средств противовоздушной обороны и предоставления дополнительных возможностей для разминирования территорий.

В то же время Верхняя палата Конгресса США приняла законопроект по оборонному бюджету страны на 2023 финансовый год. В нем предусмотрено усиление мер по сдерживанию РФ в Европе. Законопроект содержит статьи с военной помощью другим странам. В частности, $800 миллионов предназначены Украине.

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В статье: война с россией ЕС Европейский союз Пентагон
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Источник:
reuters.com

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Комментарии (1)
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meaclewelf (sssss)
16.12.2022 в 10:11
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----->> min.lc/pisy
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