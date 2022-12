ЕС согласовал предоставление Украине 18 млрд евро. Также важное решение было принято в Сенате США

Европейский союз согласовал предоставление Украине 18 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи. Сумма будет передана Европейским Союзом Украине в течение 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году, частями и как кредиты по льготным условиям выплаты.

The EU is at the forefront of support to its neighbour, as it should be, and will remain so.



We have supported Ukraine financially with €19.7 billion.



Thanks to @EU2022_CZ, our proposal for an additional €18 billion for next year has been adopted today https://t.co/yvl9gH3jzI