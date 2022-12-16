Во многих областях и городах Украины были слышны взрывы
Работает ПВО, детальной информации о возможных прилетах пока не поступало
Резниченко Телеграм-канал
В Украине с самого утра, 16 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит по всей стране. Сообщается о массированном ударе в исполнении государства-террориста под названием Российская Федерация.
По состоянию на 09:15 по киевскому времени взрывы слышали в Днепре, Харькове (удары по инфраструктуре, могут быть перебои со светом), Киеве, Николаеве, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу. Сообщается о двух сбитых ракетах над Кировоградской областью. Критические объекты инфраструктуры в Кривом Рогу перешли на работу от генераторов.
Враг может использовать ракеты и дроны-камикадзе одновременно.
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