Во многих областях и городах Украины были слышны взрывы

В Украине с самого утра, 16 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит по всей стране. Сообщается о массированном ударе в исполнении государства-террориста под названием Российская Федерация.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени взрывы слышали в Днепре, Харькове (удары по инфраструктуре, могут быть перебои со светом), Киеве, Николаеве, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу. Сообщается о двух сбитых ракетах над Кировоградской областью. Критические объекты инфраструктуры в Кривом Рогу перешли на работу от генераторов.

Враг может использовать ракеты и дроны-камикадзе одновременно.