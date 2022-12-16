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Во многих областях и городах Украины были слышны взрывы

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Работает ПВО, детальной информации о возможных прилетах пока не поступало

Во многих областях и городах Украины были слышны взрывы

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

В Украине с самого утра, 16 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит по всей стране. Сообщается о массированном ударе в исполнении государства-террориста под названием Российская Федерация.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени взрывы слышали в Днепре, Харькове (удары по инфраструктуре, могут быть перебои со светом), Киеве, Николаеве, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу. Сообщается о двух сбитых ракетах над Кировоградской областью. Критические объекты инфраструктуры в Кривом Рогу перешли на работу от генераторов.

Враг может использовать ракеты и дроны-камикадзе одновременно.

Читайте такжеВ Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях

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В статье: война с россией Воздушная тревога сирена
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Комментарии (1)
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meaclewelf (sssss)
16.12.2022 в 10:11
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----->> min.lc/pisy
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