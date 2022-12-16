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Массированный ракетный удар из России: В Киеве раздались взрывы

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(1 голосов)

Мэр призывает киевлян оставаться в укрытиях

Массированный ракетный удар из России: В Киеве раздались взрывы

Ілюстраційне фото

Новина українською

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Уже известно, что взрывы прогремели в столице – Киеве.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, взрывы зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Голосиивском районах столицы. Все службы выезжают на место. Мэр призвал всех оставаться в укрытиях.

Он не уточнил, было ли это попадание или работа ПВО.

Также известно, что город-спутник столицы – Борисполь – перешел на аварийный режим работы. Критическая инфраструктура будет работать на генераторах. Вода будет подаваться по графику с 6:00 до 9:00, 18:00 до 21:00.

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В статье: Киев война с россией
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Комментарии (2)
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aleks68
16.12.2022 в 11:04
люся арестович и прочие зелёные балаболы опять расскажут сколько ракет осталось в паРАШЕ.на удар всегда нужно отвечать ударом.и поменьше трепать язвками
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meaclewelf (sssss)
16.12.2022 в 10:11
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----->> min.lc/pisy
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