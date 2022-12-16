Массированный ракетный удар из России: В Киеве раздались взрывы

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Уже известно, что взрывы прогремели в столице – Киеве.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, взрывы зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Голосиивском районах столицы. Все службы выезжают на место. Мэр призвал всех оставаться в укрытиях.

Он не уточнил, было ли это попадание или работа ПВО.

Также известно, что город-спутник столицы – Борисполь – перешел на аварийный режим работы. Критическая инфраструктура будет работать на генераторах. Вода будет подаваться по графику с 6:00 до 9:00, 18:00 до 21:00.