Массированный ракетный удар из России: В Киеве раздались взрывы
Мэр призывает киевлян оставаться в укрытиях
Ілюстраційне фото
В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Уже известно, что взрывы прогремели в столице – Киеве.
Как сообщил мэр Виталий Кличко, взрывы зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Голосиивском районах столицы. Все службы выезжают на место. Мэр призвал всех оставаться в укрытиях.
Он не уточнил, было ли это попадание или работа ПВО.
Также известно, что город-спутник столицы – Борисполь – перешел на аварийный режим работы. Критическая инфраструктура будет работать на генераторах. Вода будет подаваться по графику с 6:00 до 9:00, 18:00 до 21:00.
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