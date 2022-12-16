Харьков и Полтава полностью обесточены, в Кривом Роге россияне попали ракетой в жилой дом
Очередной акт терроризма от РФ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Украине с самого утра, 16 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит по всей стране. Сообщается о массированном ударе в исполнении государства-террориста под названием Российская Федерация.
По состоянию на 09:45 по киевскому времени Харьков и Полтава полностью обесточены, метро остановлено. Попадания ракетами зафиксированы в Кривом Роге и Запорожье, в объекты энергетической инфраструктуры и жилой дом, под завалами могут находиться люди. В Николаеве действуют аварийные отключения.
Глава Одесской ОВА Марченко сообщил, что в некоторых регионах ракеты попали по энергетической инфраструктуре. Также сообщается о новых запусках ракет.
Также известно о нескольких взрывах в столице Украины Киеве.
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