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Харьков и Полтава полностью обесточены, в Кривом Роге россияне попали ракетой в жилой дом

Общие новости
(1 голосов)

Очередной акт терроризма от РФ

Харьков и Полтава полностью обесточены, в Кривом Роге россияне попали ракетой в жилой дом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Украине с самого утра, 16 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит по всей стране. Сообщается о массированном ударе в исполнении государства-террориста под названием Российская Федерация.

По состоянию на 09:45 по киевскому времени Харьков и Полтава полностью обесточены, метро остановлено. Попадания ракетами зафиксированы в Кривом Роге и Запорожье, в объекты энергетической инфраструктуры и жилой дом, под завалами могут находиться люди. В Николаеве действуют аварийные отключения.

Глава Одесской ОВА Марченко сообщил, что в некоторых регионах ракеты попали по энергетической инфраструктуре. Также сообщается о новых запусках ракет.

Также известно о нескольких взрывах в столице Украины Киеве.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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meaclewelf (sssss)
16.12.2022 в 10:11
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----->> min.lc/pisy
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