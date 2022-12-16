Ребров: Имя Шевченко очень сильно может помочь Украине после войны

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров высказался о роли Андрея Шевченко в помощи Украине во время войны.

"Думаю, Андрей - человек, который сейчас делает очень много для Украины. Он сделал очень многое в свое время как игрок. И сейчас очень многое делает при помощи фонда UNITED24. Его имя очень сильно помогает Украине не только в Англии, но и в той же Италии. Его знают везде.

Вообще считаю, его имя очень сильно может помочь нашей стране после войны. Потому что его имя очень влиятельное на европейскую аудиторию. Думаю, благодаря его имени мы можем помогать нашей стране отстраивать ее, - сказал Ребров в интервью YouTube-канал-канала Анны Ребровой.