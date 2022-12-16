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В Киеве проблемы с водоснабжением после ракетного удара

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Вводятся аварийные отключения света

В Киеве проблемы с водоснабжением после ракетного удара

фото - Getty Images

Новина українською

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе взрывы были в столице Киеве.

Как сообщает мэр города Виталий Кличко, в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. Кличко призвал киевлян на всякий случай подготовить запас питьевой и технической воды.

Он также сообщил, что движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие.

В компании ДТЭК сообщили, что в Киеве не работают графики отключения света, поэтому вводятся экстренные отключения.

Ранее сообщалось, что взрывы в Киеве прогремели в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах. По крайней мере, в двух случаях это была удачная работа ПВО, об этом заявлял начальник КМВА Сергей Попко.

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В статье: Киев война с россией
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