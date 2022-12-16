Приближаемся к 3000 уничтоженных танков. Генштаб о потерях россиян в войне с Украиной
За минувшие сутки ликвидировано около 700 оккупантов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на утро пятницы, 16 декабря. В частности, за предыдущие сутки – 15 декабря – было уничтожено 680 оккупантов, таким образом, общие боевые потери армии РФ начиная с 24 февраля составляют 97270 человек.
Также были уничтожены 22 единицы техники, в том числе четыре реактивных системы залпового огня.
Потери россиян в технике:
- танков - 2980 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5952 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1946 (+3) ед,
- РСЗО - 410 (+4) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
- крылатые ракеты – 592 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,
- специальная техника – 172 (+0).
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