Приближаемся к 3000 уничтоженных танков. Генштаб о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на утро пятницы, 16 декабря. В частности, за предыдущие сутки – 15 декабря – было уничтожено 680 оккупантов, таким образом, общие боевые потери армии РФ начиная с 24 февраля составляют 97270 человек.

Также были уничтожены 22 единицы техники, в том числе четыре реактивных системы залпового огня.

Потери россиян в технике: