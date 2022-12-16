По всей Украине вводятся аварийные отключения света
Террористы снова обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Государство-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины.
По словам замруководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света.
"Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временных перепадов подачи водо/теплоснабжения. ГСЧС, электрики и все службы работают на местах попаданий. В случае необходимости вы можете пользоваться Пунктами несокрушимости, развернутыми по всей стране", - написал Тимошенко в телеграмм.
Министр по энергетике Украины Герман Галущенко добавляет, что пострадали объекты на востоке и юге Украины.
"Обстрелы продолжаются. Возможно падение объемов генерации. Происходят аарийные отключения света. Как только это будет возможно - энергетики будут восстанавливать энергоснабжение", - написал он в фейсбук.
В настоящее время известно, что полностью без света находятся Харьков и Полтава. есть проблемы со светом в Киеве и Днепре. Полностью обесточена Кировоградщина.
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