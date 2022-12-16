По всей Украине вводятся аварийные отключения света

Государство-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины.

По словам замруководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света.

"Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временных перепадов подачи водо/теплоснабжения. ГСЧС, электрики и все службы работают на местах попаданий. В случае необходимости вы можете пользоваться Пунктами несокрушимости, развернутыми по всей стране", - написал Тимошенко в телеграмм.

Министр по энергетике Украины Герман Галущенко добавляет, что пострадали объекты на востоке и юге Украины.

"Обстрелы продолжаются. Возможно падение объемов генерации. Происходят аарийные отключения света. Как только это будет возможно - энергетики будут восстанавливать энергоснабжение", - написал он в фейсбук.

В настоящее время известно, что полностью без света находятся Харьков и Полтава. есть проблемы со светом в Киеве и Днепре. Полностью обесточена Кировоградщина.