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По всей Украине вводятся аварийные отключения света

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(1 голосов)

Террористы снова обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины

По всей Украине вводятся аварийные отключения света

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Государство-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины.

По словам замруководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света.

"Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временных перепадов подачи водо/теплоснабжения. ГСЧС, электрики и все службы работают на местах попаданий. В случае необходимости вы можете пользоваться Пунктами несокрушимости, развернутыми по всей стране", - написал Тимошенко в телеграмм.

Министр по энергетике Украины Герман Галущенко добавляет, что пострадали объекты на востоке и юге Украины.

"Обстрелы продолжаются. Возможно падение объемов генерации. Происходят аарийные отключения света. Как только это будет возможно - энергетики будут восстанавливать энергоснабжение", - написал он в фейсбук.

В настоящее время известно, что полностью без света находятся Харьков и Полтава. есть проблемы со светом в Киеве и Днепре. Полностью обесточена Кировоградщина.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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aleks68
16.12.2022 в 11:00
отвечать нужно тем же.
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Черноморчик (Одесса )
16.12.2022 в 10:55
Заи....ли москали !
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