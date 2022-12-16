Известно, сколько ракет Россия выпустила по Украине 16 декабря
Использовали стратегическую авиацию и черноморский флот
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Представитель командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что Россия в пятницу выпустила по территории Украины 60 ракет.
Запуски ракет Х-555 и Х-101 происходили с самолетов Ту-95, также пуски "Калибров" с Черного моря.
"У нас есть запуски С-300. Также работа Ту-22 М3 с ракетами Х-22. Работали и самолеты Су-35 ракетами Х-59. ПВО сработало неплохо, результаты мы сообщим", - цитируют Игната СМИ.
Заметим, что в результате атаки есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Известно о проблемах со светом в Киеве, Харькове, Полтаве, Кременчуге, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
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