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Известно, сколько ракет Россия выпустила по Украине 16 декабря

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Использовали стратегическую авиацию и черноморский флот

Известно, сколько ракет Россия выпустила по Украине 16 декабря

фото - Getty Images

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Представитель командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что Россия в пятницу выпустила по территории Украины 60 ракет.

Запуски ракет Х-555 и Х-101 происходили с самолетов Ту-95, также пуски "Калибров" с Черного моря.

"У нас есть запуски С-300. Также работа Ту-22 М3 с ракетами Х-22. Работали и самолеты Су-35 ракетами Х-59. ПВО сработало неплохо, результаты мы сообщим", - цитируют Игната СМИ.

Заметим, что в результате атаки есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Известно о проблемах со светом в Киеве, Харькове, Полтаве, Кременчуге, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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В статье: война с россией
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