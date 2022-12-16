"Русня - не люди". Зозуля прокомментировал ракетные обстрелы по Украине

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" Роман Зозуля прокомментировал очередные массированные ракетные обстрелы по нашей стране со стороны России. Форвард прикрепил видео, на котором 11-летний житель Херсона потрясен тем, как россияне обстреливают его город.

"Именно тот случай, когда устами ребенка говорит истина.

На поле боя армия пид***сии не может склонить преимущество на свою сторону, поэтому терроризирует нашу страну ракетными ударами по критической инфраструктуре.

Не стоит забывать, что они криворукие, поэтому почти всегда есть попадание в гражданские объекты. Население страдает из-за отсутствия воды, света и отопления, а клоуны радуются. Это все так низко и мерзко. Выб***ки, которые не могут воевать по правилам. Русня – не люди", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.