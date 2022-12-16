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"Русня - не люди". Зозуля прокомментировал ракетные обстрелы по Украине

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Россия – страна-террорист

"Русня - не люди". Зозуля прокомментировал ракетные обстрелы по Украине

Фото: ua.depositphotos.com

Новина українською

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" Роман Зозуля прокомментировал очередные массированные ракетные обстрелы по нашей стране со стороны России. Форвард прикрепил видео, на котором 11-летний житель Херсона потрясен тем, как россияне обстреливают его город.

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"Именно тот случай, когда устами ребенка говорит истина.

На поле боя армия пид***сии не может склонить преимущество на свою сторону, поэтому терроризирует нашу страну ракетными ударами по критической инфраструктуре.

Не стоит забывать, что они криворукие, поэтому почти всегда есть попадание в гражданские объекты. Население страдает из-за отсутствия воды, света и отопления, а клоуны радуются. Это все так низко и мерзко. Выб***ки, которые не могут воевать по правилам. Русня – не люди", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.

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В статье: Роман Зозуля война с россией Райо Махадаонда
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