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Журналистка показала ВИДЕО, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета

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Журналистка показала ВИДЕО, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета

Скріншот відео

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Журналистка программы Факты ICTV Ирина Шлепнина опубликовала видео, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета. Указывается, что видео было снято в Молдове, но не уточняется, когда именно.

Напомним, Россия постоянно наносит массированные ракетные удары по территории Украины, целясь в частности в объекты критической инфраструктуры. В пятницу, 16 декабря, было выпущено около 70 ракет.

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В статье: война с россией
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