Журналистка показала ВИДЕО, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета

Журналистка программы Факты ICTV Ирина Шлепнина опубликовала видео, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета. Указывается, что видео было снято в Молдове, но не уточняется, когда именно.

Напомним, Россия постоянно наносит массированные ракетные удары по территории Украины, целясь в частности в объекты критической инфраструктуры. В пятницу, 16 декабря, было выпущено около 70 ракет.