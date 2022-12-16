Журналистка показала ВИДЕО, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета
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Скріншот відео
Журналистка программы Факты ICTV Ирина Шлепнина опубликовала видео, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета. Указывается, что видео было снято в Молдове, но не уточняется, когда именно.
Напомним, Россия постоянно наносит массированные ракетные удары по территории Украины, целясь в частности в объекты критической инфраструктуры. В пятницу, 16 декабря, было выпущено около 70 ракет.
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