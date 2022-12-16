В Украине - отбой воздушной тревоги. В Харькове после атаки колоссальные инфраструктурные разрушения
Пережили еще одно ракетное нападение
Під час повітряної тривоги у Києві, фото - Getty Images
В 12:20 пятницы, 16 декабря, в Украине раздался сигнал отбоя воздушной тревоги, продолжавшейся более 4 часов.
Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, в ходе очередной массированной атаки россияне выпустили около 70 ракет как из бомбардировщиков Ту-95, так и с кораблей Черноморского флота.
Сколько именно ракет сбила система ПВО, пока неизвестно. В то же время известно о попадании в инфраструктурные объекты в нескольких областях. Проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Киеве, Полтаве, Харькове, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях. Введены аварийные отключения.
Мэр Харькова Игорь Терехов, в частности, заявил о наличии "колоссальных инфраструктурных разрушений, прежде всего – энергетической системы".
"Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться «пунктами незламності». Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что сделал российский агрессор", подчеркнул мэр Харькова.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что энергообъекты повреждены как на востоке, так и на юге страны. Возможно падение объемов генерации.
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