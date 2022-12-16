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В Украине - отбой воздушной тревоги. В Харькове после атаки колоссальные инфраструктурные разрушения

Общие новости
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Пережили еще одно ракетное нападение

В Украине - отбой воздушной тревоги. В Харькове после атаки колоссальные инфраструктурные разрушения

Під час повітряної тривоги у Києві, фото - Getty Images

Новина українською

В 12:20 пятницы, 16 декабря, в Украине раздался сигнал отбоя воздушной тревоги, продолжавшейся более 4 часов.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, в ходе очередной массированной атаки россияне выпустили около 70 ракет как из бомбардировщиков Ту-95, так и с кораблей Черноморского флота.

Сколько именно ракет сбила система ПВО, пока неизвестно. В то же время известно о попадании в инфраструктурные объекты в нескольких областях. Проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Киеве, Полтаве, Харькове, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях. Введены аварийные отключения.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в частности, заявил о наличии "колоссальных инфраструктурных разрушений, прежде всего – энергетической системы".

"Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться «пунктами незламності». Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что сделал российский агрессор", подчеркнул мэр Харькова.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что энергообъекты повреждены как на востоке, так и на юге страны. Возможно падение объемов генерации.

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В статье: война с россией
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Комментарии (8)
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MaximSK (Киев)
16.12.2022 в 13:54
Видимо в Харькове и Кривом Роге слабая система ПВО судя по сегодняшним прилетам
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+1
0
aleks68
16.12.2022 в 14:31
видимо?видимо?харьков скорее всего обстреливают из с-300.нужно поменьше разговаривать и отвечать той же монетой.белгород к примеру должен получить ...... по полной программе.давно напрашиваются
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0
0
MaximSK (Киев)
16.12.2022 в 14:52
Тут я согласен, не знаю почему не бьют по их энергетическим объектам, ведь расстояние небольшое.
0
0
avatar
WuTаng (Київ)
16.12.2022 в 13:00
Суркісята задоволені? Ваше опзж того варте? Далі будете їм вилизувати?
Ответить
0
-2
Черноморчик (Одесса )
16.12.2022 в 13:07
А при чем тут суркисы и опзж ?
Ответить
+2
-2
Alex-696 (Немирів)
16.12.2022 в 13:57
Це бот ахмєтки, він на кожній сторінці дзявкає на сурків і Динамо. Не звертай увагу на у.обка.
+1
-2
avatar
WuTаng (Київ)
16.12.2022 в 14:06
Дійсно, до чого тут вони?))) Не було ніякого опзж, то зеля на студії довженка кіно зняв))))
0
-1
aleks68
16.12.2022 в 14:27
а ты чей бот?унитазных королей братьев суркисов?рыло в пуху побольше
0
0

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