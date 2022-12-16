Одна из самых больших атак по столице: ПВО сбила 37 ракет над Киевом
Также о ситуации в Днепропетровской и Харьковской областях
Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий
Киевская городская военная администрация сообщает, что в пятницу, 16 декабря, во время очередной массированной атаки в воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет.
Из них силами ПВО было уничтожено 37!
"Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации", говорится в официальном сообщении.
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что в небе над Днепропетровщиной сбиты 10 российских ракет. По Житомирской области было выпущено 2 ракеты, одна из них была сбита.
Также известно, что россияне ударили по Харьковщине 10 ракетами. Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, поврежденные объекты критической инфраструктуры, энергетики и специалисты ГСЧС работают на местах попадания.
Оперативное командование "Південь" в свою очередь сообщает, что в небе над Винницкой областью мобильной огневой группой уничтожены 6 ракет воздушного базирования типа Х-101, Х-555. Над Херсонщиной и Николаевщиной уничтожены 3 и 2 ракеты типа "Калибр", соответственно.
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