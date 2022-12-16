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Одна из самых больших атак по столице: ПВО сбила 37 ракет над Киевом

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Также о ситуации в Днепропетровской и Харьковской областях

Одна из самых больших атак по столице: ПВО сбила 37 ракет над Киевом

Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий

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Киевская городская военная администрация сообщает, что в пятницу, 16 декабря, во время очередной массированной атаки в воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет.

Из них силами ПВО было уничтожено 37!

"Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации", говорится в официальном сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что в небе над Днепропетровщиной сбиты 10 российских ракет. По Житомирской области было выпущено 2 ракеты, одна из них была сбита.

Также известно, что россияне ударили по Харьковщине 10 ракетами. Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, поврежденные объекты критической инфраструктуры, энергетики и специалисты ГСЧС работают на местах попадания.

Оперативное командование "Південь" в свою очередь сообщает, что в небе над Винницкой областью мобильной огневой группой уничтожены 6 ракет воздушного базирования типа Х-101, Х-555. Над Херсонщиной и Николаевщиной уничтожены 3 и 2 ракеты типа "Калибр", соответственно.

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В статье: Киев война с россией
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