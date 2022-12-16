В Киеве метро не работает из-за нехватки мощности

Национальная энергетическая компания Укрэнерго после очередной массированной ракетной атаки россиян по Украине сообщила о наступлении режима системной аварии в стране для участников рынка электроэнергии.

Как сообщается на сайте компании, в результате обстрелов энергообъектов произошла потеря 50% потребления объединенной энергосистемы Украины.

Как следствие, по всей стране введены экстренные отключения электроэнергии. При этом точных прогнозов, когда удастся стабилизировать систему, не озвучивают.

Ранее сообщалось, что электроэнергии нет в Харькове, Полтаве, Борисполе и других городах. В некоторых областях отключили электроэнергию для сохранения энергосистемы. При этом по всей стране применили экстренные графики отключения электроэнергии.

Примечательно, что во время атаки был остановлен киевский метрополитен. Однако сейчас метро работает только как укрытие. Мощностей, чтобы восстановить движение поездов, не хватает. Прогнозов, когда метро возобновит работу, пока нет. Об этом сообщил главный инженер "Киевского метрополитена" Виктор Выгивский. В КГГА уже сообщили, что поезда не будут курсировать до конца дня.