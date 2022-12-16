США расширяют программу подготовки украинских воинов

Министерство обороны США сообщило о расширении программы подготовки украинских военнослужащих. Пока речь идет о подготовке батальона – около 500 человек – в месяц.

Как заявил бригадный генерал Патрик Райдер, США в дальнейшем будут "действовать гибко и приспосабливаться, учитывая потребности наших партнеров и изменения ситуации в Украине".

Новый этап учений стартует в январе и будет включать тренировки по боевой стрельбе, обучение на уровне отряда, взвода и роты, а также маневренное обучение на уровне батальонов.

"В дополнение к обучению специальному вооружению, которое мы уже обеспечиваем для украинцев, обучение общевойсковому маневренному бою - это логичный следующий шаг в наших постоянных усилиях по подготовке украинских военных", - заявил представитель Пентагона.

Программа проходит в Германии на базе армии США в Графенвере. До этого США готовили около 300 украинских военнослужащих в месяц.