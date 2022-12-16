США расширяют программу подготовки украинских воинов
Учения проходят на базе в Германии
Министерство обороны США сообщило о расширении программы подготовки украинских военнослужащих. Пока речь идет о подготовке батальона – около 500 человек – в месяц.
Как заявил бригадный генерал Патрик Райдер, США в дальнейшем будут "действовать гибко и приспосабливаться, учитывая потребности наших партнеров и изменения ситуации в Украине".
Новый этап учений стартует в январе и будет включать тренировки по боевой стрельбе, обучение на уровне отряда, взвода и роты, а также маневренное обучение на уровне батальонов.
"В дополнение к обучению специальному вооружению, которое мы уже обеспечиваем для украинцев, обучение общевойсковому маневренному бою - это логичный следующий шаг в наших постоянных усилиях по подготовке украинских военных", - заявил представитель Пентагона.
Программа проходит в Германии на базе армии США в Графенвере. До этого США готовили около 300 украинских военнослужащих в месяц.
Популярное сейчас
- Мудриком заинтересовался еще один лондонский клуб
- Журналистка показала ВИДЕО, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета
- Стала известна судьба участия Ди Марии в финале ЧМ-2022
- Куча танков и больше полутысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11.12
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО