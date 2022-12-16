Боец терробороны сбил российскую ракету на подлете к Киеву с пулемета - ВИДЕО

Россия в пятницу, 16 декабря, нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг выпустил 76 крылатых ракет морского и воздушного базирования. Из них было сбито 60 человек.

Одну из ракет на подлете к Киеву с пулемета сбил боец территориальной обороны. После попадания ракета сменила траекторию и упала на пустыре.

Ранее сообщалось, что россияне выпустили 40 ракет по Киеву, при этом было сбито 37.