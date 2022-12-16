Залужный: ПВО сегодня уничтожили 60 российских ракет, всего оккупанты выпустили 76
16 декабря российские террористы осуществили массовый ракетный обстрел украинских городов
Резниченко Телеграм-канал
Силами противовоздушной обороны 16 декабря сбиты 60 российских ракет.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х- 59/Х-31П).
Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожены 60 вражеских ракет.
Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", - говорится в сообщении.
В то же время, Командование Воздушных сил сообщило, что особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только из Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса, где и базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.
"Пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты совершили с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря.
Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П с самолетов тактической авиации оккупантов, предположительно Су-35.
Во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".
Кроме того, во время атаки противник нанес удар по прифронтовым городам зенитными ракетами с ЗРК С-300 – около 27 пусков", - добавили в Командовании.
Популярное сейчас
- В Украине - отбой воздушной тревоги. В Харькове после атаки колоссальные инфраструктурные разрушения
- Массированный ракетный удар из России: В Киеве раздались взрывы
- Генштаб уточнил последствия удара по россиянам в Токмаке - работают крематории
- Беларускі Гаюн: Первые подразделения ВС РБ выдвинулись из пунктов постоянной дислокации
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
Новости по теме
- 18:13 Украинские Залужный: Самое важное – накопление ресурсов для более тяжелых сражений, которые могут начаться в 2023
- 16:19 Украинские Не сомневаюсь, что у россиян будет еще одно наступление на Киев, - Залужный
- 09:09 Украинские Залужный, Резников и Ермак провели беседу с советником Байдена, Милли и министром обороны США