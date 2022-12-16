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Залужный: ПВО сегодня уничтожили 60 российских ракет, всего оккупанты выпустили 76

Общие новости
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(2 голосов)

16 декабря российские террористы осуществили массовый ракетный обстрел украинских городов

Залужный: ПВО сегодня уничтожили 60 российских ракет, всего оккупанты выпустили 76

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

Силами противовоздушной обороны 16 декабря сбиты 60 российских ракет.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х- 59/Х-31П).

Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожены 60 вражеских ракет.

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Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", - говорится в сообщении.

В то же время, Командование Воздушных сил сообщило, что особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только из Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса, где и базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

"Пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты совершили с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря.

Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П с самолетов тактической авиации оккупантов, предположительно Су-35.

Во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".

Кроме того, во время атаки противник нанес удар по прифронтовым городам зенитными ракетами с ЗРК С-300 – около 27 пусков", - добавили в Командовании.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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Комментарии (6)
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Sisiha (Львов)
16.12.2022 в 17:30
Хорошо, когда есть надежная защита. Сразу спокойнее стало
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жажа_the_best (Харьков)
16.12.2022 в 17:30
п*идарасы суркисы - враги Украины! Помним об этом всегда украинцы!
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Sisiha (Львов)
16.12.2022 в 17:31
Как это сейчас поможет?
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жажа_the_best (Харьков)
16.12.2022 в 17:37
меньше колаборантов будет в Украине! Враги суркисы должны исчезнуть из страны! А лучше убить этих тварей жидокоцапских!
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Sisiha (Львов)
16.12.2022 в 17:57
Сам будешь убивать или так попи здеть?
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жажа_the_best (Харьков)
16.12.2022 в 17:29
16 достигли цели(.. Давайте быстрее Патриот!
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