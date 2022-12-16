Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.
"Я приветствую договоренности по девятому пакету санкций против России. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину", - говорится в сообщении.
По ее словам, новый пакет предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.
Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что ограничения касаются 168 организаций, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. Всего сейчас под санкциями находятся 410 организаций.
"Мы также расширяем запреты на инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий секторы", – отметил он.
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