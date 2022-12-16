Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую договоренности по девятому пакету санкций против России. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину", - говорится в сообщении.

По ее словам, новый пакет предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.

Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что ограничения касаются 168 организаций, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. Всего сейчас под санкциями находятся 410 организаций.

"Мы также расширяем запреты на инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий секторы", – отметил он.