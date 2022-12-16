Форвард Шахтера U-19 Погорелый: Мой отец защищает Украину в рядах ВСУ - это моя главная мотивация играть в футбол

Нападающий и главный бомбардир юношеской команды "Шахтера" Владислав Погорелый рассказал о первой части сезона, выступлениях в Юношеской лиге УЕФА, памятных матчах, личной мотивации и перспективах во втором круге

– Доволен выступлениями – своими и команды. Но знаю, что эта команда способна играть еще лучше, то же касается и меня. Мы вышли в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, неплохо идем в чемпионате, так что я в хорошем настроении завершил первый круг.

– Как оценишь выступления " Шахтера " на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА?

– В первую очередь, команда получила бесценный опыт. Очень хорошо, что удалось выйти из группы, ведь мы заслужили. На пути были сильные соперники, против которых мы продемонстрировали свой футбол и достигли результата. Повторюсь, мы получили большой опыт, и я горжусь таким результатом.

– Какой матч на групповом этапе стал определяющим в борьбе за плей-офф?

– Однозначно назову выездной матч с "Селтиком", когда мы гарантировали себе выход в евровесну.

– Какие сложные периоды были в первой части сезона?

– Два неудачных матча с "Реалом", в тот же момент были осечки в матчах чемпионата с "Динамо" и "Колосом". В октябре переживали определенный кризис, но нам удалось собраться. Мы вместе решили, каким хотим видеть наш футбол, какие цели ставим перед собой. Вся команда попала в такую ситуацию, и все вместе мы из нее вышли.

– Как оценишь выступление "Шахтера" в чемпионате?

– Сейчас мы на третьем месте, но есть три матча в запасе. Уверен, что мы могли сыграть лучше. Я не могу сказать, что расстроен, но и не могу оставаться полностью удовлетворенным. Считаю, при такой плотности поединков мы показали удовлетворительный результат.

– Кто из соперников главный конкурент в борьбе за чемпионство?

– Все команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. А вообще, мы не делим соперников на сильных и слабых, так как в каждом матче наша команда хочет взять максимум от игры и результата.

– Какую игру и какой гол в первой части сезона ты мог бы выделить?

– Это матч Юношеской лиги УЕФА с "Селтиком" и мой гол в том же матче. Нам удалось выйти в плей-офф – эмоции были непередаваемые!

– В нынешнем сезоне ты часто появлялся на поле с капитанской повязкой. Удается справиться с дополнительной ответственностью?

– Капитан отвечает не только за себя, но и за всю команду, а в какой-то степени и за результат. Спасибо всем ребятам за доверие и за то, что каждый из них прислушивается. Сообща и удается достигать хороших результатов.

– Нынешний сезон в юношеском чемпионате стал для тебя четвертым, всего удалось забить 26 голов, из которых 15 – в 2022 году.

– Рад, что есть такая результативность. Хорошо, что удается проводить пока лучший для себя сезон, во втором круге надеюсь продолжить начатое.

– Сейчас твой отец защищает Украину в рядах ВСУ. Этот фактор является для тебя дополнительной мотивацией?

– Это моя главная мотивация играть в футбол. Я знаю, что он там помогает стране, а я делаю все от себя зависящее на футбольном поле.

– Расскажи о целях команды на второй круг, ведь предстоящие поединки подведут итог сезона.

– Надо выиграть в юношеском чемпионате, а в Юношеской лиге УЕФА нужно проходить как можно дальше.