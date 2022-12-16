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"Сегодня был огонь!" - Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T

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Министр обороны доволен работой немецких систем ПВО

"Сегодня был огонь!" - Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T

фото из свободных источников

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Сколько бы ракет не выпустили российские террористы, Украину им не запугать.

Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников, намекнув при этом на заслуги германской системы ПВО IRIS-T.

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"Сколько бы одиозных ракет не выпустили российские террористы, нас не испугать и не запугать. ВСУ знают, как защитить наше небо. Спасибо министру обороны Германии Кристин Ламбрехт за новые возможности Украины. Сегодня был огонь!" – написал Резников.

К записи он присоединил фотографию цветка ириса с подписью "Немецкий IRIS-T – мастерство украинской армии".

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В статье: война с россией Алексей Резников
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