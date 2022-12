"Сегодня был огонь!" - Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T

Сколько бы ракет не выпустили российские террористы, Украину им не запугать.

Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников, намекнув при этом на заслуги германской системы ПВО IRIS-T.

"Сколько бы одиозных ракет не выпустили российские террористы, нас не испугать и не запугать. ВСУ знают, как защитить наше небо. Спасибо министру обороны Германии Кристин Ламбрехт за новые возможности Украины. Сегодня был огонь!" – написал Резников.

К записи он присоединил фотографию цветка ириса с подписью "Немецкий IRIS-T – мастерство украинской армии".

No matter how many odious missiles the russian terrorists launch, we will not be frightened or intimidated. The #UAarmy knows how to protect our skies. Thanks ???????? #DefMin Christine Lambrecht for Ukraine's new capabilities.

Today was ???????????? pic.twitter.com/dEoeXXUnAD