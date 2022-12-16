"Сегодня был огонь!" - Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T
Министр обороны доволен работой немецких систем ПВО
фото из свободных источников
Сколько бы ракет не выпустили российские террористы, Украину им не запугать.
Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников, намекнув при этом на заслуги германской системы ПВО IRIS-T.
"Сколько бы одиозных ракет не выпустили российские террористы, нас не испугать и не запугать. ВСУ знают, как защитить наше небо. Спасибо министру обороны Германии Кристин Ламбрехт за новые возможности Украины. Сегодня был огонь!" – написал Резников.
К записи он присоединил фотографию цветка ириса с подписью "Немецкий IRIS-T – мастерство украинской армии".
No matter how many odious missiles the russian terrorists launch, we will not be frightened or intimidated. The #UAarmy knows how to protect our skies. Thanks ???????? #DefMin Christine Lambrecht for Ukraine's new capabilities.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 16, 2022
Today was ???????????? pic.twitter.com/dEoeXXUnAD
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