Не долетели. Три российские ракеты упали в Волгоградской области РФ. ВИДЕО+ФОТО
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фото из соцсетей
Три крылатые ракеты, запущенные российскими военными в направлении Украины, упали в Еланском районе Волгоградской области РФ.
Местные жители сообщают, что одна из них попала в сарай на территории частного дома. На месте падения были обнаружены обломки ракеты Х-101.
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