Не долетели. Три российские ракеты упали в Волгоградской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

Три крылатые ракеты, запущенные российскими военными в направлении Украины, упали в Еланском районе Волгоградской области РФ.

Местные жители сообщают, что одна из них попала в сарай на территории частного дома. На месте падения были обнаружены обломки ракеты Х-101.