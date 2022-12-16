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Не долетели. Три российские ракеты упали в Волгоградской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

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Не долетели. Три российские ракеты упали в Волгоградской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Три крылатые ракеты, запущенные российскими военными в направлении Украины, упали в Еланском районе Волгоградской области РФ.

Местные жители сообщают, что одна из них попала в сарай на территории частного дома. На месте падения были обнаружены обломки ракеты Х-101.

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В статье: война с россией
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