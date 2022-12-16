Усик навестил украинских военных из полка спецназначения Сафари - ФОТО
Выдающийся спортсмен поделился опытом побед в ринге, и вдохновил воинов на подвиги в борьбе с оккупантами
фото из соцсетей
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) навестил украинских военных из полка спецназначения "Сафари".
Боксер сфотографировался с воинами и побеседовал с командиром полка.
Об этом полк спецназначения "Сафари" НПУ сообщил на своей странице в Facebook.
Он встретился с командиром полка Василием Виконским и заместителем командира полка Владимиром Теслей.
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