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Усик навестил украинских военных из полка спецназначения Сафари - ФОТО

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Выдающийся спортсмен поделился опытом побед в ринге, и вдохновил воинов на подвиги в борьбе с оккупантами

Усик навестил украинских военных из полка спецназначения Сафари - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) навестил украинских военных из полка спецназначения "Сафари".

Боксер сфотографировался с воинами и побеседовал с командиром полка.

Об этом полк спецназначения "Сафари" НПУ сообщил на своей странице в Facebook.

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Он встретился с командиром полка Василием Виконским и заместителем командира полка Владимиром Теслей.

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В статье: Александр Усик война с россией
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