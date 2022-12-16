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Украина получила от США первый груз аварийно-ремонтного оборудования

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Украина получила от США первый груз аварийно-ремонтного оборудования

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Украину прибыл первый груз аварийно-ремонтного оборудования от США. Об этом сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк в своем твиттере. Чиновница также поблагодарила Силы противовоздушной обороны за работу во время массированной ракетной атаки на Украину.

"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил - Украина победит", - написала Бринк.

Известно, что в первом грузе были генераторы и специальная техника. "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе получил четыре экскаватора и более 130 генераторов.

Ранее мы сообщали, что из 76 российских ракет украинская ПВО сегодня ликвидировала 60.

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В статье: война с россией Бриджит Бринк
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